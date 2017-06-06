Сокурова наградили почетной премией Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия, отмечающая в этом году 30-летний юбилей, наградила режиссера Александра Сокурова премией «За жизненные достижения». Награда была присуждена «за его потрясающую работу в сфере режиссуры, драматургии и кинематографии».

Как отмечается в заявлении киноакадемии, Сокуров «является важной и вдохновляющей российское и европейское кино личностью, как в художественной области, так и в своих смелых выступлениях в защиту свободы и гуманитарных ценностей».

Сокуров станет почетным гостем 30-й церемонии вручения наград европейской киноакадемии, которая состоится 9 декабря в Берлине. Трансляция церемонии будет вестись на сайтe www.europeanfilmawards.eu.

Александр Сокуров — российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. В 2017 году получил премию «Ника» в номинации «За честь и достоинство».