В Кремле считают преждевременным распространять программу реновации на всю Россию

В Кремле считают преждевременной идею распространения программы сноса пятиэтажек на всю Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков призвал дождаться первых результатов программы реновации в Москве и только потом «можно будет уже на этом опыте строить дальнейшие планы». Он добавил, что реновация — это вопрос, связанный с экономическими возможностями, а у разных регионов России эти возможности разные, отметил Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, которая заявила о намерении во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным предложить распространить программу реновации на всю Россию.

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Ранее комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал ко второму чтению законопроект о сносе пятиэтажек в Москве с более сотней поправок.

В предварительный список пятиэтажек, подлежащих сносу, попали 4 566 домов в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях. 1 июня «Архнадзор» попросил исключить более 300 исторических домов из программы реновации.