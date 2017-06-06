Немецкие военнослужащие покинут Турцию из-за разногласий между Берлином и Анкарой

Военнослужащие бундесвера Германии в ближайшее время покинуть турецкую авиабазу Инджирлик. Это окончательно стало ясно после вчерашнего визита немецкого министра иностранных дел Зигмара Габриеля в Анкару.

Глава внешнеполитического ведомства Германии предпринял последнюю попытку урегулировать спорную ситуацию, связанную с пребыванием немецких военнослужащих в Турции. Дело в том, что турецкие власти запретили въезд в страну депутатам бундестага для встреч с солдатами бундесвера. Причиной для такого шага явилось предоставление Берлином убежища ряду турецких военных, которых Анкара, обвинив в участие в прошлогоднем путче, требовала выдать.

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В 2016 году Турция уже вводила аналогичный запрет для немецких парламентариев из-за резолюции бундестага по геноциду армян. Скандал удалось урегулировать только после официального заявления канцлера Ангелы Меркель о том, что парламентский документ не является обязательным для правительства.

На базе Инджирдик, которую используют силы международной коалиции для борьбы с Исламским государством (запрещенная в России организации –Ред.), размещены 250 немецких военных и шесть самолетов «Торнадо», задействованных в разведывательных полетах над занятой боевиками сирийской территорией.

Немецкая сторона настаивала на праве парламентариев свободно посещать авиабазу, поскольку армия Германии находится в прямом подчинении бундестага. Однако этот аргумент не убедил Анкару сменить позицию.

Теперь, скорее всего, «Торнадо» будут перебазированы в Иорданию.

Провал миссия Габриеля еще более обострил немецко-турецкие отношения. Весной Германия запретила турецким политика проводить предвыборные туры в связи с референдумом по конституции. В ответ президент Эрдоган сравнил решение Берлина с порядками времен нацизма.

Кроме того, в Турции по обвинению в государственных преступлениях под арестом содержаться несколько немецких граждан турецкого происхождения, в том числе журналист Die Welt Дениз Юджель.