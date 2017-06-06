В Госдуме назвали 16 тысяч подписей против реновации подделкой

Среди 20 тысяч подписей против сноса пятиэтажек, которые передали в Госдуму, 16 тысяч оказались поддельными, заявил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, передает Интерфакс.

«Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные — только 4 тысячи жителей подпадают под реновацию — все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что», — сказал Москвичев.

По его словам, из четырех тысяч подписей, только две тысячи тех, кто выступил за снос хрущевок.

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Глава комитета сообщил, что рабочая группа проверила и информацию о тех, кто приглашен в Думу на общественные слушания по данному проекту закона.

Напомним, 6 июня в Госдуме должны пройти парламентские слушание по закону о реновации, на которые приглашены около 300 москвичей. Гости обсудят поправки в соответствующий закон ко второму чтению.

Однако, как стало известно «Новой газете» попасть на слушания смогут не все. Двух депутатов Мосгордумы, выступающих против сноса пятиэтажек, от фракции КПРФ вычеркнули из списка приглашенных.