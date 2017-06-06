В Кирове перекрыли улицу для проезда кортежа патриарха из 13 машин

В Кирове перекрыли одну из улиц для проезда кортежа патриарха Кирилла из 13 машин. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

В состав колонны вошли четыре полицейские машины и девять иномарок. Автомобили двигались с приличной скоростью по абсолютно пустой дороге, отметил интернет-портал «Свойкировский.рф»

По информации сайта Progorod, после этого патриарх вместе с представителями служб безопасности прибыл в село Велекорецкое на двух вертолетах.

«На кадрах видно, что после выхода из вертолета патриарх быстрым шагом направился к часовне, не обращая внимания на тысячи прихожан, которые наблюдали за этой картиной. Как рассказали очевидцы, прихожане просили пустить их к храму, где должен был служить патриарх. Люди умоляли пустить их к архиерею Московской епархии, но их проигнорировали»,— отметил Progorod.

Накануне в селе для вертолета с патриархом Кириллом разровняли площадку, сообщил портал. Ее оборудовали несколько дней назад. Осматривать ее приезжали из правительства региона.

Портал также отмечает, что вместе с паломниками в Велекорецкое прибыло несколько десятков сотрудников полиции для обеспечения безопасности.

«Бойцы полиции и Росгвардии стоят уже через каждые 20 метров на пути от подворья до берега, а полиция все прибывает и прибывает, колонна за колонной, “КамАЗ” за “КамАЗом”», — процитировал Progorod сообщение местного фермера Александра Шустова.

Патриарх Кирилл прибыл в село Великорецкое, чтобы совершить литургию на берегу реки Великой, также он посетит Трифонов монастырь и Успенский кафедральный собор.

На сайте Вятской и Слободской епархии отмечается, что «во время своего визита в Трифонов монастырь Патриарх Кирилл не будет отвечать на вопросы прихожан, паломников, представителей СМИ».

«Святейший Владыка посетит Успенский собор, поклонится святыням и обратится к пастве с Первосвятительским словом»,— говорится в сообщении.

Юлия Репринцева