Путин предложил давать клятву или присягу при получении гражданства России

Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в российского гражданство, передает Интерфакс.

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», — сказал глава государства на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин пообещал изучить международный опыт и «предложить текст присяги, клятвы на верность нашей стране», чтобы гражданин, получающий гражданство России «понимал ответственность этого решения».

Твкже Путин поддержал идею отмены решения о предоставлении гражданства в случае осуждения человека за терроризм. При этом он подчеркнул, что «нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно».

Напомним, по мнению экс-судьи Конституционного суда Тамары Морщаковой, «такая норма не может быть узаконена, потому что она полностью противоречит Конституции».

Поправки 18 апреля внесли в Госдуму лидеры четырех думских фракций. После этого проект закона отозвали. «Пришли от Володина и велели срочно его убрать», — сообщал собеседник Би-би-си.«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что в отозванный законопроект планируется внести изменения. После этого стало известо, что Володин вновь внес законопроект о лишении гражданства за терроризм в Госдуму.

Авторы законопроекта — Володин, вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.