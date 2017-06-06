Противники реновации пришли к Госдуме с требованием пустить их на парламентские слушания

Москвичи, выступающие против программы реновации, собрались около Госдумы с требованием допустить их на парламентские слушания по проекту закона. Об этом «Новой газете» рассказала депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Как написала в твиттере активистка Юлия Галямина, возле здания Госдумы собралось около сотни человек, а также подъехал ОМОН.

Ранее депутат Могсордумы Елена Шувалова заявила о намерении провести акцию возле Государственный Думы после того, как ее и депутата Николая Зубрилина вычеркнули из списка приглашенных на парламентские слушания.

«Позвонили из аппарата Мосгордумы и сообщили, что я не буду пропущен, потому что я не являюсь жителем пятиэтажки», — сказал Зубрилин.

По словам Шуваловой, ей также позвонили из Мосгордумы и проинформировали, что ее имя убрали из списка гостей по просьбе представителей Госдумы.

Напомним, около 300 москвичей, чьи дома попали в программу реновации, пригласили в Госдуму 6 июня для обсуждения поправок в соответствующий закон ко второму чтению.

Рассылкой приглашений должны были заниматься профильные комитеты по транспорту и строительству, парламентские фракции и московские депутаты. Как писали СМИ, критерии отбора не определены, но в Госдуме постараются сделать так, чтоб было хотя бы по одному человеку от района.

Напомним, накануне глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что среди 20 тысяч подписей против сноса пятиэтажек, которые передали в Госдуму, 16 тысяч оказались поддельными.

Столичные власти также создали интерактивную карту с результатами голосования по каждому дому, включенному в программу сноса.

Отметим, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, 57% собственников квартир и нанимателей уже проголосовали по включению своих домов в программу реновации, передает корреспондент «Новой газеты».