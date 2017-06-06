Суд отправил под домашний арест вице-губернатора Владимирской области

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько, передает ТАСС.

Ее обвинили в получении взяток на сумму 3 млн рублей (часть 5 и часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, Мазанько получила взятки от бизнесменов за помощь в заключении госконтрактов на ремонтные работы в здании городской администрации.

Следователь просил отправить Мазанько под арест. Однако представитель прокуратуры настаивал на домашнем аресте, потому что у обвиняемой диагностировали рак.

Мазанько свою вину не признает. Домашний арест она будет отбывать в своей квартире в Москве.

Напомним, Елену Мазанько задержали 4 июня. Глава Владимирской области Светлана Орлова считает, что задержание ее заместителя является провокацией.

Елена Мазанько — заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям. Она контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению области.

Мазанько начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, до этого была заместителем директора департамента имущественных отношений Минэкономики России, а еще ранее — вице-губернатором Кемеровской области.