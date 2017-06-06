Новая газета

«Диссернет»: забраковавший 16 тысяч подписей против сноса пятиэтажек депутат сам списал диссертацию

Общество

Юлия РепринцеваКорреспонент

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«Диссернет» уличил в плагиате председателя профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

В 2012 году Москвичев защитил диссертацию «Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок».

Заимствования обнаружены на 69 страницах из 170-ти.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин сообщил, что 22 марта отнес в Минобрнауки заявление о лишении депутата Москвичева ученой степени.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил ключевые поправки к законопроекту о реновации жилья в Москве. 

6 июня Москвичев заявил, что среди 20 тысяч подписей против сноса пятиэтажек, которые передали в Госдуму, 16 тысяч оказались поддельными.

Теги:
плагиат, диссернет, госдума, собянин, снос, пятиэтажки, хрущевки, реновация

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