Ростовский порт отказался пропускать теплоход «Генерал Ватутин»

ОБНОВЛЕНО По данным «Украина 112», на судне «Генерал Ватутин» нет пассажиров, оно следует в Ростов-на-Дону на законных основаниях. Уточняется, что судно ранее выкупила компания на Сейшельских островах. Лайнер по указанию нового собственника следует в Россию под флагом Белиза.

Руководство порта в Ростове-на-Дону не намерено пускать пришедший в Керченский пролив теплоход класса река-море «Генерал Ватутин». Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян.

По словам Вирабяна, порт занимается только грузовыми теплоходами. Кроме того, руководство порта не было проинформировано о приходе теплохода.

«Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда – у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда», — сказал Вирабян.

Как уточнил в беседе с РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, для захода в порт Ростова экипаж судна должен был подать заявку, однако пребывание теплохода в водах Керченского пролива не является нарушением.

Ранее сообщалось, что теплоход «Генерал Ватутин», вышедший в круиз из Киева 1 июня вместо Одессы направился в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания «Думская», ночь теплоход провел у южного берега Крыма, после чего направился к Керченскому проливу.

Андрей Дубровский