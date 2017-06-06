Участники стихийного шествия в Москве передали в приемную президента заявления против реновации

В Москве 6 июня состоялось стихийное шествие москвичей против реновации. Это произошло после того, как на парламентские слушания по проекту закона не допустили депутатов Могсордумы Елену Шувалову и Николая Зубрилина.

Как отметил Юрий Иванов, создатель проекта «Московский активист», ведущий прямую трансляцию в фейсбуке, «сегодня произошло невероятное»: «Люди простояли два часа у Госдумы, и затем прошли, не побоявшись ни полиции, ни ОМОНа, через Красную площадь к приемной президента, скандируя “Собянина — в отставку!”».

Дойдя до приемной президента, москвичи от руки написали заявления на имя главы государства и передали в приемную.

Акция началась в 12:45 и продолжалась несколько часов.

Фото: Андрей Дубровский / «Новая газета»

«Это унизительно, возмутительно, что мы не были допущены на парламентские слушания», — заявила одна из собеседниц Иванова.

«Идет циничное стравнивание людей, которые нуждаются в улучщении жилищных условий, и тех, кто живет в нормальных условиях», — отметила муниципальный депутат от района Хамовники Александра Парушина.

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«9 июня мы придём в 9:30 к Охотному ряду, чтобы посмотреть в газа депутатов, которые на наших глазах совершают антиконституционный переворот. А 12 июня колонной пройдем по проспекту Сахарова»,— заявила один из организаторов сегодняшней акции Юлия Галямина.

Всего в акции, по словам очевидцев, приняли участие около 150 человек, в том числе, председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

В разговоре с «Новой газетой» он сказал, что тоже пытался сегодня попасть на парламентские слушания, но его не оказалось в списке приглашенных.

Митрохин считает, что по закону граждане имеют право присутствовать на слушаниях в Думе. Сегодняшний запрет он назвал нарушением конституционных прав граждан.

При этом само обращение в администрацию Митрохин назвал «чисто символическим» завершением акции. Письма эти, по его мнению, никому не передадут.

Ранее во вторник стало известно, что Шувалову и Зубрилина вычеркнули из списка приглашенных на парламентские слушания. После этого противники реновации пришли к Госдуме с требованием пустить их на парламентские слушания.