Лавров прокомментировал информацию Bellingcat о крушении Боинга 777

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал не принимать на веру информацию международной экспертно-журналистской группы Bellingcat, которая опубликовала фото, подтверждающее, что «Бук», сбивший, по утверждению группы, Боинг 777 в небе над Донбассом, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде, передает Интерфакс.

«Я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat так же, как и в случае с сирийскими делами, предпочел бы не принимать на веру заявления так называемых «белых касок», которые созваны в виде представителей гражданского общества, получают финансирование в основном тоже по известным и сопоставимым каналам», — сказал Лавров.

По его слова, в расследовании крушения малазийского Боинга 777 необходим «транспарентный» подход, а именно этого «мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов».

Кроме того, нужно «показывать факты, а не выводы», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее B​​ellingcat опубликовала фото, которое якобы подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406), утверждают авторы доклада. Это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину, отмечают расследователи.

Фотографию группа обнаружила в соцсетях. Авторы доклада отмечают, что ее сделали в 2013 году, однако в сеть она попала только в феврале 2015 года. Отмечается, что подлинность снимка подтвердили фигурант расследования и изображенный на фото человек.

Максим Прошкин