Судья по делу Немцова не дал адвокатам потерпевших участвовать в форуме имени политика в Бонне

На процессе по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде председательствующий Юрий Житников отказался дать возможность адвокатам потерпевших Вадиму Прохорову и Ольге Михайловой участвовать в форуме Бориса Немцова в Бонне на вручении премий имени погибшего политика. Форум организован Фондом Бориса Немцова, который возглавляет его дочь Жанна.

Форум запланирован на 13 июня. На прошлой неделе судья при участниках согласился перенести заседания в этот день, чтобы Михайлова и Прохоров смогли принять участие в мероприятии.

Однако сегодня в категоричной форме Житников отказал потерпевшим, назначив на 13 июня обсуждение так называемого вопросного листа для присяжных. По закону сторона потерпевших, как и остальные участники, не может не принимать участие в этом обсуждении.

Напомним, сегодня потерпевшие в ходе прений заявили, что не удовлетворены качеством проведенного следствия по делу, отметив, что на скамье подсудимых не все исполнители и в первую очередь нет заказчиков и организаторов.

В этом году премию имени Немцова должен получить Ильдар Дадин.

Ранее в Московском окружном военном суде завершилось судебное следствие по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Первой в прениях выступила сторона обвинения — прокурор Мария Семененко. По ее мнению, вина всех подсудимых доказана в полной мере.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший офицер батальона «Север» Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, хамзат Бахаев и братья Губашевы обвиняются в том, что следили за политиком, искали о нем информацию, помогали скрыть улики.