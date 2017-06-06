Генпрокуратура отказалась разглашать сведения о проверке «панамского досье»

В Генпрокуратуре назвали сведения о проверке «панамского досье» и ее результатах не подлежащими огласке. Об этом сообщает RNS, со ссылкой на официальный ответ от начальника управления взаимодействия со СМИ Александра Куренного.

«Запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке», — сказано в ответе Куренного на запрос RNS.

Редакция просила предоставить следующую информацию: завершено ли проведение проверки, если да, то каковы ее результаты, обнаружены ли противоправные факты в деятельности каких-либо субъектов, а также ответили ли компетентные органы Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства.

В конце апреля генпрокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации, заявил, что надзорное ведомство проводит проверку изложенных в документах фактов и направило запрос в Панаму.

«Такую проверку мы проводим. Мы уже послали запросы нашим коллегам в Панаме. Проверка находится в начальной стадии. Ее результаты будут доложены руководству страны и опубликованы бесспорно», — говорил Чайка.

Кроме этого, он заявил, что у России «нет сомнений», что это «акция тщательно спланированная и скоординированная на уровне органов власти одного из государств».

В офисе прокурора Панамы на запрос RNS, отправленный два месяца назад, также не ответили.

Напомним, в конце января стало известно, что прокуратура Панамы приостановила расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые стали поводом для громкого офшорного скандала во всем мире.

В 2016 году неизвестный источник передал более 11 млн материалов, занимающих более 2,5 терабайт данных, немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Переданные документы охватывают почти 40-летний период работы компании Mossack Fonseca. Над материалами работали более 370 журналистов из более чем сотни изданий по всему миру. Скандал повлек за собой серию отставок во всем мире.