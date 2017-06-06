ЕСПЧ обязал Россию выплатить авторитетному бизнесмену Барсукову-Кумарину 15 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить предпринимателю Владимиру Барсукову (Кумарину) 15 тысяч евро. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Константин Кузьминых.

ЕСПЧ признал нарушение двух статей Европейской конвенции — статьи 3 (о запрете пыток) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

«Решение суда было ожидаемым», — добавил Кузьминых.

Отметим, что защита бизнесмена подала обращение в Европейский суд еще в 2009 году. Адвокаты настаивали, что Барсукову не оказывалась медицинская помощь, адекватная его состоянию.

В августе 2016 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам колонии строгого режима. Коллегия присяжных признала Барсукова виновным в мае.

По версии следствия, Барсуков является организатором покушения на владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева.

Напомним, 5 мая 2006 года в Санкт-Петербурге киллеры перегородили дорогу кортежу Васильева и открыли по нему огонь из автоматов. Непосредственные исполнители Андрей и Олег Михалевы уже признаны виновными и отбывают пожизненный срок.