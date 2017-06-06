Около 100 московских пятиэтажек исключили из участия в программе реновации

Жители около 100 домов в Москве проголосовали против включения их дома в проект программы реновации жилья. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «не прикасаться» к этим домам, а собственникам квартир — «спокойную жизнь».

«Есть ряд домов — около сотни, которые голосуют против, и мы адреса этих домов вывешиваем на портале. Можно зайти, посмотреть. Если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически выключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет», — сказал мэр в ходе парламентских слушаний по программе реновации в Госдуме (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он допустил, что при составлении предварительного списка домов для голосования были допущены технические ошибки.

«Но 90% включены правильно, и подавляющее большинство жителей поддерживают эту программу», — добавил Собянин.

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Ранее во вторник москвичи устроили стихийное шествие после того, как двух депутатов Мосгордумы не допустили до парламентских слушаний по программе реновации. Акция продолжалась несколько часов и завершилась у приемной президента, куда жители столици передали свои заявления против программы сноса домов.