У собора Парижской Богоматери неизвестный напал с молотком на полицейского
В центре Парижа рядом с собором Парижской Богоматери (Норт-Дам) неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой сотрудник правоохранительных органов открыл по нападавшему стрельбу из табельного оружия. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Policier agressÃ© Ã #NotreDame #Paris . Un homme abattu. Le dÃ©minage arrive sur place pic.twitter.com/olSIDQuDS6— StÃ©phanie Roy (@StroyPress) June 6, 2017
Издание пишет, что преступник был «нейтрализован». При этом не уточняется, убит он или ранен. Полиция квалифицировала нападение как теракт.
Французская полиция в своем твитере призывает горожан избегать районов по соседству с местом происшествия.
Ils dansent dans #NotreDame ?— Patriote Vive le FN (@minchoochoo) June 6, 2017
Ah non... Suis je bÃªte y a encore eu une agression sur un policier Ã #paris ! pic.twitter.com/c4By8IUGeU
Полицейские оцепили территорию вокруг Нотр-Дам-де-Пари и заперли туристов внутри собора. Им запретили выходить до выяснения обстоятельств. Внутри, по данным газеты, находится около 900 человек. Правоохранители проверяют, нет ли среди посетителей сообщников напавшего на полицейского.
Напомним, 20 апреля на Елисейских полях в Париже неизвестный открыл огонь по полицейским. В результате один полицейский погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Нападавший был застрелен ответным огнем. Стрельба произошла на главной туристической магистрали Парижа в районе 21:00 по местному времени. В эти минуты шли последние теледебаты кандидатов в президенты (с 20 часов до 23:30).
Позднее «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) взяло на себя ответственность за это нападение.