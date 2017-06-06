Лавров назвал русофобским намерение Литвы построить стену на границе с Калининградом
Глава МИД России Сергей Лавров назвал русофобским намерение властей Литвы построить забор высотой 2 метра на границе с Калининградской областью, передает Интерфакс.
По словам главы внешнеполитического ведомства, МИД сделает так, чтобы «приграничные контакты между людьми, которые живут "через дорогу", по соседству друг с другом, не страдали от политической конъюнктуры».
«В рамках работы по облегчению условий для передвижения между вами и вашими соседями МИД внесло предложение в правительство о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз», — добавил Лавров.
Как отметил глава ведомства, визы будут выдаваться беспалтно сроком на 30 дней.
Ранее министр внутренних дел Литвы Эймунтас Мисюнас принял участие в церемонии начала строительства стены на границе с Россией. Забор должен быть высотой 2 метра из металла, а также оборудован камерами ночного видения и датчиками движения
Максим Прошкин