Лавров назвал русофобским намерение Литвы построить стену на границе с Калининградом

Глава МИД России Сергей Лавров назвал русофобским намерение властей Литвы построить забор высотой 2 метра на границе с Калининградской областью, передает Интерфакс.

По словам главы внешнеполитического ведомства, МИД сделает так, чтобы «приграничные контакты между людьми, которые живут "через дорогу", по соседству друг с другом, не страдали от политической конъюнктуры».

«В рамках работы по облегчению условий для передвижения между вами и вашими соседями МИД внесло предложение в правительство о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз», — добавил Лавров.

Как отметил глава ведомства, визы будут выдаваться беспалтно сроком на 30 дней.

Ранее министр внутренних дел Литвы Эймунтас Мисюнас принял участие в церемонии начала строительства стены на границе с Россией. Забор должен быть высотой 2 метра из металла, а также оборудован камерами ночного видения и датчиками движения

Максим Прошкин