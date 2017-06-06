Володин объявил о создании рабочей группы по разрешению претензий к реновации
В Госдуме создадут рабочую группу по разрешению претензий москвичей к законопроекту о реновации в Москве, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.
«Я хочу сказать тем, кто высказывал критические замечания, не уходите после слушаний, мы создадим рабочую группу и поизучаем. Давайте сформируем рабочую группу, которую возглавит Петр Толстой, включим в нее представителей всех фракций», — приводит слова мэра «Газета.Ru».
Володин пригласил к обсуждению всех, у кого законопроект вызывает опасения.
Напомним, в ходе слушаний Володин также пообещал «не прикасаться» к домам, которые проголосовали против включения в программу сноса. Собственникам квартир он пообещал «спокойную жизнь».
Ранее во вторник двух депутатов Мосгордумы — Елену Шувалову и Николая Зубрилина — не допустили до парламентских слушаний по программе реновации. Они выступают ярыми противниками законопроекта.
После этого собравшиеся у здания Госдумы москвичи массово прошли к приемной президента и передали заявления против реновации. Стихийная акция продолжалась несколько часов.