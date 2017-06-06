Активиста Юрия Кулия признали политзаключенным

Юрий Кулий в суде. Фото: Кирилл Зыков / mskagency.ru

Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста Юрия Кулия, осужденного после акции 26 марта «Он вам не Димон», политическим заключенным и потребовал его освобождения, сообщается на сайте организации.

«Правозащитный центр “Мемориал” находит, что уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти», — говорится в сообщении.

Представители центра также настаивают на том, чтобы виновные в нарушении прав и свобод участников акции 26 марта были привлечены к ответственности.

Ранее правозащитный центр также признал активиста Сергея Резникова, который боролся с фальсификациями на выборах, политзаключенным.

Напомним, актер Юрий Кулий стал первым осужденным по событиям 26 марта в Москве на акции «Он вам не Димон». Юрий Кулий был приговорен Тверским судом к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ).

Кулию также обязали выплатить штраф в размере 20 000 рублей за «нарушение правил проведения митингов» (ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ).

Максим Прошкин