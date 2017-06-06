Суд повторно арестовал имущество челябинского экс-губернатора Юревича

Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на сумму свыше 3 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Имущество было арестовано в рамках уголовного дела, по которому Юревичу вменяют получение взятки в размере 3,4 млрд рублей за контракты на дорожные работы.

Это же самое имущество ранее уже было арестовано другим судом — в Екатеринбурге — и по другому уголовному делу в отношении Юревича, в рамках которого его подозревают в получении взятки от экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко. Об этом изданию Znak.com сообщил адвокат Игорь Трунов.

Он напомнил, что суд Екатеринбурга арестовал восемь счетов Юревича, квартиры, дома, парковка и автомобили.

«Это странно, дважды арестовывать одно и то же имущество, как будто оно может куда-то деться после первого ареста. Сомнительное мероприятие, и логики в этом нет. При этом следствие в Челябинске не может не знать об аресте. Следователь Смирнов входит и в группу по медицинскому делу, и в группу по дорожному делу. Мы направляли в Центральный районный суд решения о трех состоявшихся арестах имущества. Сегодня присутствовать на заседании не смогли. Ждем решения суда, по мере получения будем обжаловать», — сообщил адвокат.

Защита Юревича также обжаловала в Ленинском районном суде Екатеринбурга постановление о возбуждении уголовного дела по факту взятки в размере 3,4 млрд рублей.

Михаил Юревич обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Он подозревается в получении взяток на 26 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК) от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК) на экс-председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

Кроме этого, возбуждены дела о незаконном хранении оружия (в бывшей квартире Юревича был найден старинный пистолет) и взятке в 3,4 млрд рублей.

29 мая по обвинению в посредничестве при получении взяток арестовали помощника депутата Госдумы, директора московского представительства филиала ОАО «Макфа» (принадлежит семье Юревича) Андрея Чуркина.

Кроме этого, под домашним арестом находится бывший бухгалтер Первого хлебокомбината, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарита Бутакова, ей также предъявлено обвинение в посредничестве.

Михаил Юревич отрицает все обвинения в свой адрес. В настоящее время он проходит лечение в Лондоне. По словам его адвоката, врачи не разрешают ему перелеты.

Несмотря на это, Следственный комитет России объявил Юревича в международный розыск из-за того, что он не явился на допросы. В свою очередь, Свердловский областной суд принял решение о заочном аресте бывшего губернатора.