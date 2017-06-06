По просьбе болельщиков футбольный клуб «Терек» переименуют в «Ахмат»

Грозненский футбольный клуб «Терек» по просьбе его болельщиков переименуют в «Ахмат», сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в “Ахмат”. Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России», — приводит его слова ТАСС.

Айдамиров пояснил, что такое решение приняли, потому что «были многочисленные обращения болельщиков».

«Благодаря первому президенту [Ахмату Кадырову[ клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не “Терек” Грозный, а “Ахмат” Грозный», — сказал Айдамиров.

Стадион, на котором играет команда «Терек», уже носит имя Ахмата Кадырова. Кроме этого, спонсором клуба выступает фонд имени Ахмата Кадырова. Почетным президентом «Терека» является глава Чечни Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова.