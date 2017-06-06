Порошенко потребовал публичного отчета о расследовании убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских правоохранительных органов публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника.

«Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла», — сказал украинский лидер.

Порошенко отметил, что «широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех деталей, которые являются тайной следствия».

«Мы должны сделать все для того, чтобы это дело, как и другие дела притеснения журналистов, нападения на них, не дай Бог, убийства, обязательно исполнители и заказчики должны понести свою ответственность», — добавил президент.

Ранее в мае OCCRP и порталом Slidstvo.Info опубликовали документальный фильм «Убийство Павла», в котором говорится, что перед убийством журналиста Павла Шеремета рядом с его домом находился как минимум один сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко. В свою очередь в СБУ заявили, что упомянутый сотрудник был уволен из спецслужбы еще в 2014 году.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал его гражданской жене, руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле.