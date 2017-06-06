Тверской губернатор посчитал СМИ частично ответственными за убийство в Редкино

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил на средства массовой информации часть ответственности за массовое убийство в селе Редкино, где застрелили девять человек. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы видим постоянные криминальные сводки на почве бытовых ссор. В том числе, происшествия после употребления алкоголя. Информационный поток, в том числе в СМИ, стал очень напряженным, что не всегда способствует формированию устойчивой психики у людей, которые способны попасть под воздействие негативных факторов», — сказал он.

Губернатор посоветовал СМИ сконцентрироваться на большем количестве позитивной информации и более активном развитии культуры.

«Воспитанные люди не склонны к совершению таких преступлений», — добавил Руденя.

Массовое убийство произошло на почве бытового конфликта во время застолья 4 июня. Мужчина поссорился со своими знакомыми, уехал, а затем вернулся с 12-калиберным карабином «Тайга», из которого и убил девять человек — четыре женщины и пятеро мужчин.

Вера Юрченко