ОНК попросила Мосгорсуд показать конвойное помещение после сообщений о пытках

Члены московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обратились в Мосгорсуд с просьбой показать им помещение, где, по словам подследственных, их пытали конвоиры. Об этом сообщает издание «Медиазона».

«Это главный суд столицы нашей страны, но при этом, как говорят нам заключенные, там есть совершенно средневековый атрибут насилия — металлические кольца, к которым подсудимых пристегивают на несколько часов. Мы, как члены ОНК, хотим вживую убедиться в наличии или отсутствии в Мосгорсуде помещения с такими кольцами», — сказал член ОНК Москвы и юрист «Комитета по предотвращению пыток» Дмитрий Пискунов.

Отмечается, что закон «Об общественном контроле» не предусматривают напрямую возможность посещения членами ОНК конвойных помещений. «Только посещение конвойного помещения Московского городского суда независимыми представителями общественности может привнести ясность в вопрос условий содержания подсудимых», — говорится в обращении, направленном в Мосгорсуд.

Ранее «Медиозона» опубликовала материал, в котором утверждалось, что железные кольца в комнате Мосгорсуда используются для пыток

«К правозащитникам обратились несколько человек, которые рассказали, что конвоиры пристегивали их к кольцам и, обездвижив, избивали — или же оставляли в таком положении на целый день», — сообщало издание.

В Мосгорсуде подтвердили, что в одной из комнат вмонтированы два железных кольца, и объяснили, что они «предназначены для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела».

Вера Юрченко