Новая газета

Пользователям новой украинской соцсети предложили регистрироваться через запрещенный «ВКонтакте»

Общество

Новая украинская социальная сеть Ukrainians предложила пользователям регистрироваться через запрещенный на территории страны «Вконтакте». 

Регистрация на портале возможна через страницу в Facebook, электронную почту и аккаунт во «Вконтакте».

Пока в новой соцсети, созданной канадской IT-компанией StartupSoft, доступна только одна функция — смена аватарки. Отмечается, что если в Ukrainians зарегистрируются более 100 тысяч пользователей, активизируются вкладки «новости» и «друзья».

В настоящее время в новой соцсети зарегистрировано более 32 тысяч пользователей.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Согласно его указу, на территории Украины должны быть заблокированы «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК.

В тот же день Порошенко пообещал закрыть свои официальные аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». При этом свое обещание он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

Вера Юрченко

Теги:
вконтакте

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