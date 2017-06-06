Пользователям новой украинской соцсети предложили регистрироваться через запрещенный «ВКонтакте»

Новая украинская социальная сеть Ukrainians предложила пользователям регистрироваться через запрещенный на территории страны «Вконтакте».

Регистрация на портале возможна через страницу в Facebook, электронную почту и аккаунт во «Вконтакте».

Пока в новой соцсети, созданной канадской IT-компанией StartupSoft, доступна только одна функция — смена аватарки. Отмечается, что если в Ukrainians зарегистрируются более 100 тысяч пользователей, активизируются вкладки «новости» и «друзья».

В настоящее время в новой соцсети зарегистрировано более 32 тысяч пользователей.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил список российских граждан и компаний, в отношении которых действуют санкции. Согласно его указу, на территории Украины должны быть заблокированы «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Под санкции также попали многие российские телеканалы и РБК.

В тот же день Порошенко пообещал закрыть свои официальные аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». При этом свое обещание он опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

Вера Юрченко