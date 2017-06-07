В Хабаровске задержали координатора штаба Навального

Сотрудники Центра Э задержали координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина, сообщил активист на своей странице в фэйсбуке.

По его словам, причиной задержания стало повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статья 20.2 КоАП).

Как написал Ворсин в комментариях, его «задержали до суда», заседание состоится в Краснофлотском районном суде Хабаровска.

В марте этого года суд Хабаровска оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста Ворсина, который планировал провести митинг против коррупции 26 марта.

Как писали СМИ, организаторы пришли в администрацию города, чтобы забрать уведомление о проведении митинга, а там их встретили сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Они составили протокол за незаконную организацию митинга.

«Мне показали запись в одной из социальных сетей о подготовке к митингу. Но в наших сообщениях мы информировали, что собираемся проводить публичное мероприятие, без указания конкретного места, так как оно до сих пор не согласовано. Полиция произвольно трактует нормы нашего законодательства», — цитировали Ворсина издания.

Позднее суд признал активиста виновным в нарушении статьи 20.2 КОАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, местные власти согласовали 12 июня проведения оппозиционной акции, Ворсин среди оргганизаторов не указан.

Максим Прошкин