США заподозрили российских хакеров в атаке на информагентство Катара

Хакеры из России могут быть причастны к взлому серверов информационного агентства Катара (QNA), последствия хакерской атаки стали одной из причин возрастания напряженности на Ближнем Востоке, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как утверждают источники телеканала, в службе безопасности США уже нашли доказательства хакерской атаки, целью которой было вызвать разногласия между соединенными штатами и их союзниками.

Пресс-секретарь посольства Катара в Вашингтоне заявил CNN, что результаты расследование скоро опубликуют, а пока оно продолжается.

В сюжете телеканала шла речь о публикации на сайте агентства, в которой приводились якобы слова эмира Тамиму бен Хамаду Аль Тани о том, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

Как заявл директор QNA, текст не соответствовал действительности, так как он противоречил итогам саммита с участием президента США Дональда Трампа, а сайт агентства был взломан хакерами.

Напомним, 5 мая семь стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через пару дней, 7 мая, о разрыве отношений заявили в МИД Мавритании.

Страны обвинили Катар в поддержке террористических группировок, в частности, ИГ и «Аль-Каиды» (организации признаны террористической и запрещены в России).

Власти четырех стран пояснили, что решение о разрыве дипотношений было принято «в целях защиты от угрозы терроризма и экстремизма».

Глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

В ходе переговоров особое внимание было уделено «резкому обострению отношений между Катаром» и некоторыми арабскими государствами, заявили в МИД России. Лавров выразил обеспокоенность тем, что в «арабском мире» появился новый «очаг напряженности».

Максим Прошкин