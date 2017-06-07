Путин назвал победителя в возможном вооруженном конфликте между США и Россией

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоун ответил на вопрос смогли бы США победить в вооруженном конфликте двух стран, часть интервью опубликована на ютюб-канале Showtime.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал президент России.

Путин также пояснил, дает ли избрание на пост главы США Дональда Трампа надежду на улучшение отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил глава российского государства.

Ранее в ходе беседы с российским лидером Стоун отметил, что зачастую в службу безопасности к первым лицам пытаются внедриться организаторы покушений.

«Я это знаю. У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — отреагировал Путин.

Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня.

Напомним, в ноябре 2014 года Оливер Стоун заявил о своем желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине.

Максим Прошкин