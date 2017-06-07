Россиянам могут разрешить продавать мусор

Правительство России вносит в Госдуму поправки к закону об отходах, которые позволят россиянам самостоятельно заключать договоры с переработчиками вторсырья, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, который имеется в распоряжении газеты, домохозяйствам позволят продажу отходов без особой лицензии.

Как говорится в тексте поправок, оплачивать вывоз мусора по сниженным тарифам будут те, кто собирает его в раздельные контейнеры.

По информации «Коммерсанта», подготовленные Минстроем поправки помогут в исполнении приоритета госполитики в мусорной сфере – «максимальному использованию вторсырья».

Как ожидается, регионы должны перейти на новую схему в 2019 году. Изменения в законе об отходах также помогут снизить цену за оплату ЖХК.

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Максим Прошкин