Новая газета

Россиянам могут разрешить продавать мусор

Экономика

Правительство России вносит в Госдуму поправки к закону об отходах, которые позволят россиянам самостоятельно заключать договоры с переработчиками вторсырья, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, который имеется в распоряжении газеты, домохозяйствам позволят продажу отходов без особой лицензии.

Как говорится в тексте поправок, оплачивать вывоз мусора по сниженным тарифам будут те, кто собирает его в раздельные контейнеры.

По информации «Коммерсанта», подготовленные Минстроем поправки помогут в исполнении приоритета госполитики в мусорной сфере – «максимальному использованию вторсырья».

Как ожидается, регионы должны перейти на новую схему в 2019 году. Изменения в законе об отходах также помогут снизить цену за оплату ЖХК.

Максим Прошкин

Теги:
россия, госдума, правительство

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