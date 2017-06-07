В парламенте Ирана открыли стрельбу

Неизвестный открыл огонь при входе в парламент Ирана, когда там заседали депутаты, сообщает издание Tasnim.

По информации газеты, в результате стрельбы ранение получили два охранника.

Однако по информации Fars, ранение получили четыре человека, среди которых два гражданских, которые пришли на встречу с депутатами.

Стрелявший попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Его личность не установлена. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне в центре Парижа рядом с собором Парижской Богоматери (Норт-Дам) неизвестный напал с молотком на полицейского. Другой сотрудник правоохранительных органов открыл по нападавшему стрельбу из табельного оружия.