В мавзолее Тегерена взорвался смертник

На территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана неизвестный совершил самоподрыв, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники.

По информации агентства, в мавзолее был открыт огонь, в результате которого пять человек пострадали, один был убит.

#BREAKING

Injured police officer received by ambulance outside #Iran Parliament where armed men have opened fire. pic.twitter.com/9VsWLqaGOL — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

Как сообщает в твиттере агентство Mehr, два человека арестованы.

Ранее стало известно о стрельбе в здании парламента Ирана. По обновленным данным огонь открыли три человека, ранены двое, один погиб.

Как писали СМИ, один из стрелявших попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Его личность не установлена. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Максим Прошкин