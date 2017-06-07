Новая газета

В мавзолее Тегерена взорвался смертник

Общество

1

На территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана неизвестный совершил самоподрыв, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники.

По информации агентства, в мавзолее был открыт огонь, в результате которого пять человек пострадали, один был убит.

Как сообщает в твиттере агентство Mehr, два человека арестованы.

Ранее стало известно о стрельбе в здании парламента Ирана. По обновленным данным огонь открыли три человека, ранены двое, один погиб.

Как писали СМИ, один из стрелявших попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Его личность не установлена.  Официального подтверждения этой информации пока нет.

Максим Прошкин

Теги:
взрыв, стрельба, иран

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera