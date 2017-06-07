В мавзолее Тегерена взорвался смертник
На территории мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана неизвестный совершил самоподрыв, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники.
По информации агентства, в мавзолее был открыт огонь, в результате которого пять человек пострадали, один был убит.
#BREAKING— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017
Injured police officer received by ambulance outside #Iran Parliament where armed men have opened fire. pic.twitter.com/9VsWLqaGOL
Как сообщает в твиттере агентство Mehr, два человека арестованы.
Ранее стало известно о стрельбе в здании парламента Ирана. По обновленным данным огонь открыли три человека, ранены двое, один погиб.
Как писали СМИ, один из стрелявших попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Его личность не установлена. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Максим Прошкин