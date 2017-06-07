Владелец La Maree сообщил о вымогательстве 5 млн долларов экс-полковником Захарченко

Владелец сети ресторанов La Maree, импортер морепродуктов в Россию Меди Дусс рассказал, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко требовали у него 5 млн долларов, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По словам Дусса, ГУЭБиПК МВД России организовало проверку La Maree, в результате которой происходила задержка дорогостоящих товаров. Владелец компании попросил друга генерала Алексея Лаушкина организовать встречу с Захарченко.

В 2013-2014 годы он руководил отделом управления экономической безопасности, выявлявшего нарушения в сфере рыболовства. На встрече Захарченко рассказал Дуссу, что Лаушкин «знает», что надо делать.

«Лаушкин сразу сказал мне, что для решения всего вопроса по La Maree, нужно передать 5 млн долларов, и тогда все проблемы будут решены», — следует из протокола допроса Дусса.

Лаушкин также подтверждает, что вел переговоры от имени владельца La Maree, и получал «громоздкий пакет, в котором было 800 тысяч долларов».

Напомним, Дмитрия Захарченко, экс-начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД, задержали 8 сентября. Изначально в отношении него возбудили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили более 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

Максим Прошкин