В Томске изъяли тираж напечатанных к акции сторонников Навального 12 июня листовок с Медведевым

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму изъяли из томской типографии 10 тысяч листовок с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Материалы были напечатаны для митинга против коррупции 12 июня, организованного томским штабом политика Алексея Навального. Об этом сообщается в группе штаба «ВКонтакте».

Листовка, подготовленная штабом Навального в Томске к митингу против коррупции 12 июня / группа Команда Навального в Томске «ВКонтакте»

Как рассказала «Новой газете» руководитель томского штаба политика Алена Хлестунова, изъятый тираж якобы увезли для проведения экспертизы. Другого агитационного материала сторонники Навального пока не подготовили. «Это все, что было», пояснила Хлестунова.

Сторонники Навального намерены добиваться возврата агитационных материалов. При этом в штабе не решили, будут ли печатать повторный тираж листовок, в случае, если экспертиза затянется вплоть до митинга 12 июня.

В то же время Хлестунова уверена, что этот инцидент не помешает распространить информацию об антикоррупционном митинге в Томске.