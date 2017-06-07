Семь человек погибли в результате нападения на парламент Ирана

В результате нападения на парламент в Иране погибли семь человек, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По информации агентства, стрельбу в парламенте открыли четыре человека. Потом преступники забаррикадировались в одном из кабинетов и взяли в заложники четырех человек. Ранее сообщалось о гибели одного человека.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Ранее в среду в Тегеране одновременно началась стрельба в здании парламента и в мавзолее имама Хомейни. После этого в мавзолее нападавший подорвал себя. Очевидцы сообщили, что всего нападавших было «трое или четверо».

#BREAKING#Iran shooting

Moment of explosion on western wing outside Imam Khomeini shrine. pic.twitter.com/4U0OCYyEel — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

В результате стрельбы в Тегеране пострадали 13 человек: восемь — при нападении на здание парламента, пять — в мавзолее.