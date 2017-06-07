Получающих финансирование из зарубежных источников россиян могут приравнять к иноагентам

Граждан России, получающих финансирование из зарубежных источников, могут приравнять к иностранным агентам. Об этом говорится в проекте рекомендаций к слушаниям в Совете Федерации, посвященным теме предотвращения вмешательства во внутренние дела России, передает РИА Новости.

«Российская Федерация уже длительное время ощущает на себе наиболее активные и скоординированные действия западных стран по разноплановому вмешательству во внутренние дела, что является непосредственной и очевидной угрозой национальной безопасности нашей страны», — говорится в документе.

Отмечается, что США ведут «активный мониторинг российского сегмента интернета и социальных сетей с целью определения точек их уязвимости и выявления "лидеров мнений" (гражданские журналисты, общественные активисты и т.д.), с которыми проводится целенаправленная работа по стимулированию распространения ими негативной по отношению к органам госвласти информации».

По мнению Совфеда, их также привлекают к «легализации инспирированных Западом информационных вбросов, касающихся российской внутренней и внешней политики».

Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что в России появится комиссия, которая займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций». По данным издания, инициатива стала реакцией на недавние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии. В ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран он заявил, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне».

Вера Юрченко