Госдума приняла закон о создании в России реестра коррупционеров

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о создании в России реестра чиновников, уволенных за нарушение антикоррупционного законодательства, передает Интерфакс.

В реестр, по замыслу депутатов, будут включать уволенных за коррупцию высших государственных чиновников, работников правоохранительных органов, госкорпораций, муниципальных служащих и других.

Сейчас, отмечают парламентарии, велики риски того, что при последующем трудоустройстве такого человека информация, касающаяся оснований увольнения, может быть скрыта.

В сопроводительных документах отмечается, что реестр коррупционеров поможет кадровым службам при отборе кандидатов на замещение госдолжностей. По данным парламентариев, в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия (несоблюдение ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликтов) были уволены 1,2 тысяч чиновников.