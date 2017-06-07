Reuters: миллиардеры отказываются от налогового резиденства в России

Два человека из первой сотни богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes рассказали Reuters, что перестали быть налоговыми резидентами России. Для этого нужно находиться в стране менее 183 дней в году.

Собеседники агентства объяснили, что пошли на это из-за «закона о деофшоризации», который вступил в силу в 2014 году. Согласно закону, налогоплательщики должны уведомлять налоговые органы об участии в иностранных компаниях. При этом Reuters отмечает, что официальной статистики, сколько людей являются налоговыми нерезидентами России с 2014 года, нет. Бывший чиновник, близкий к Кремлю, рассказал агентству, что с момента принятия закона, по его оценкам, примерно третья часть из 500 самых богатых российских бизнесменов покинули страну. Однако он не уточнил, кто из них уехал из России из-за нежелания платить налоги.

Помимо этого, Reuters опросило более десятка российских крупных бизнесменов, юристов и бывших чиновников. Агентство пришло к выводу, что в российском бизнесе с 2014 года появился целый сегмент собственников, которые сохранили основные активы в России, но находятся вне российской налоговой системы.

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (№ 8 в российском списке Forbes, состояние — 14 300 млн долларов), оставшийся налоговым резидентом России, подтвердил, что знает несколько случаев, когда его знакомые переставали быть налоговыми резидентами.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — добавил он.

Напомним, в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о деофшоризации российского бизнеса.

Контролирующие лица, которыми, согласно закону, признаются физическое или юридическое лицо, доля участия которого в иностранной организации составит в 2015 году более 50% (с 2016 года — 25%), обязаны направлять в налоговый орган уведомление о своем участии в иностранных организациях, а также о контролируемыми ими иностранных компаниях, и представлять налоговую декларацию.