В Совфеде предложили создать комиссию по защите от внешнего вмешательства в период выборов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в российском парламенте комиссию по защите от внешнего вмешательства в период выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко предупредила, что в период выборов «возможно усиление незаконной протестной активности, подогреваемой как внутренней оппозицией, так и из-за рубежа». В связи с этим она призвала усилить контроль за возможным зарубежным финансированием противоправной деятельности в России.

Как сообщалось ранее, в проекте рекомендаций к слушаниям в Совете Федерации, посвященным теме предотвращения вмешательства во внутренние дела России, предлагается приравнять граждан России, получающих финансирование из зарубежных источников, к иностранным агентам.

Напомним, по данным издания «Коммерсант», в России появится комиссия, которая займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций». Данная инициатива стала реакцией на недавние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии. В ответ на обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран он заявил, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне».

Вера Юрченко