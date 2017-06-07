Макрон создал подчиненный лично ему центр по борьбе с терроризмом

В Елисейском дворце, на плановом заседании Совета безопасности и обороны Франции, которое прошло утром в среду, 7 июня, был утвержден президентский декрет о создании Национального контртеррористического центра.

Центр будет подчинен президенту страны, в него войдут представители различных французских силовых ведомств и спецслужб, а также нескольких министерств, которые так или иначе могут внести свой вклад в борьбу с терроризмом (например, помимо, человека из министерства транспорта и министерства здравоохранения, в Национальный антитеррористический центр должен войти представитель Минобразования).

Национальный контртеррористический центр войдет в состав Национального координационного разведывательного центра (CNR).

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, CNR будет отвечать за «стратегическое управление разведывательными службами».

Оба ведомства возглавит 62-летний Пьер де Буске де Флориан, который с 2016 года возглавлял подчиненный МВД Франции консалтинговый центр, а до этого работал префектом полиции в нескольких регионах Франции и возглавлял (2002-2007) службу внутренней разведки, подчинявшуюся МВД.

Таким образом Макрон выполнил предвыборное обещание и создал «подчиненный лично президенту оперативный центр по борьбе с терроризмом». Макрон называл этот центр на английский манер — «task-force», и обещал, что он будет на страже безопасности страны «24 часа в сутки».

Помимо создания подчиненного президенту антитеррористического центра, в ближайшие месяцы планируется принятие нескольких законодательных мер, которые расширят полномочия полиции и спецслужб в деле борьбы с терроризмом. Это позволит отменить режим чрезвычайного положения, действующий на всей территории Франции с 13 ноября 2015 года, когда в парижском регионе произошла серия терактов.

Елисейский дворец сообщил сегодня, что режим ЧП, который должен быть продлен с 15 июля до 1 ноября 2017 года, более продлеваться не будет.

Напомним, последний теракт случился во Франции накануне, во вторник, 6 июня, когда человек, имевший при себе документы на имя 40-летнего алжирца Фарида И., напал с молотком на полицейских у Собора Парижской Богоматери. Один полицейский получил легкое ранение, сам нападавший был обезврежен несколькими выстрелами и сейчас находится в больнице.

Читайте также У собора Парижской Богоматери неизвестный напал с молотком на полицейского

Позднее стало известно, что перед атакой он записал видео, в котором объявляет себя участником (запрещенной в России) террористической организации «Исламское государство». С 2014 года Фарид И. числится аспирантом по информатике Университета Лотарингии (Мец).