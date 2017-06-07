Песков ответил на предложение Кудрина уволить 30% чиновников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал авторитетной точкой зрения предложение Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, уволить 30% чиновников, передает ТАСС.

«Он (Кудрин) эксперт, он очень авторитетный эксперт. И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся», — сказал Песков.

Ранее в понедельник «Коммерсант» сообщил, что в администрации президента начали обсуждать реформу госуправления, предложенную ЦСР. В частности, речь идет о сокращении в 2018-2024 годах госаппарата и затрат на него примерно на 30%.

По подсчетам ЦСР, снизится с нынешних 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.