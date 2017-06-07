Саратовский Минздрав отменил приказ, обязывающий врачей сообщать о потерявших девственность школьницах

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил приказ, обязывающий врачей сообщать в полицию о выявленных случаях потери девственности девушками до 16 лет и о беременностях несовершеннолетних. Эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, 5 июня стало известно, что Минздрав Саратовской области приказал врачам сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности, случаях беременности несовершеннолетних, а также о выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем.

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В самом документе отмечалось, что эти меры необходимы для «уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Ранее о намерении добиться отмены приказа саратовского Минздрава заявлял глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. По мнению главы СПЧ, эти действия являются «нарушением неприкосновенности частной жизни».

Отметим, что информация о состоянии здоровья пациентов является врачебной тайной, разглашать ее запрещено. Врачи обязаны обращаться в полицию только в тех случаях, когда есть основания полагать, что пациент стал жертвой преступления.