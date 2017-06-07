Песков назвал фейком сообщения о причастности России ко взлому агентства в Катаре

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг информацию о причастности российских хакеров ко взлому серверов катарского агентства новостей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очередной фейк», — сказал Песков.

В МИД России отказались комментировать сообщения о «русском следе» в хакерской атаке на информагентство Катара, последствия которой стали одной из причин возрастания напряженности на Ближнем Востоке.

«Я не хотел бы это комментировать. В целом по хакерству скажу, что тема превратилась странным образом в очень модную, популярную. Мы неоднократно объясняли, в том числе, на высшем уровне, что российские государственные структуры к хакерству отношения не имеют и не могут иметь», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее в среду CNN сообщило, что хакеры из России могут быть причастны к взлому серверов информационного агентства Катара (QNA). В сюжете телеканала шла речь о публикации, в которой приводились якобы слова эмира Тамиму бен Хамаду Аль Тани о том, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе».

Как заявил директор QNA, текст не соответствовал действительности, так как он противоречил итогам саммита с участием президента США Дональда Трампа, а сайт агентства был взломан хакерами.

Инцидент стал одной из причин конфликта между Катаром и другими мусульманскими странами. Напомним, 5 мая семь стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через пару дней, 7 мая, о разрыве отношений заявили в МИД Мавритании.

Вера Юрченко