Ветеранам в Севастополе выдали по одной квартире на двоих

В Севастополе десять ветеранов Великой Отечественной войны получили ко Дню Победы пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Одной семье достаётся половина комнаты и кухня, второй семье — прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники не объясняют. Ветеранам говорят: Подождите ещё год, и, может быть, мы что-то поменяем», — сказал корреспондент радиостанции.

Издание «Примечание» также уточняет, что в некоторых из подаренных квартир отсутствует отопление.

«Новой газете» не удалось дозвониться до пресс-службы правительства, а в отделе по делам ветеранов корреспонденту сообщили, что узнали о проблеме от него. В отделе также переспросили, не идет ли речь о супружеских парах, после чего повесили трубку со словами: «Наверное, в документах что-то напутали, безобразие».

Жилье севастопольским ветеранам вручили в начале мая.

«Правительство Севастополя выполняет указ Президента России по улучшению жилищных условий ветеранов: каждый обратившийся защитник в обязательном порядке получит новое жилье», – заявил тогда глава города Дмитрий Овсянников.