Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Напомним, законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 9 марта, его автором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Закон вводит уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суициду и оказание им содействия в совершении самоубийства, а также за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

В тексте упоминаются так называемые «группы смерти», о которых «Новая газета» писала весной прошлого года. За склонение к самоубийству, в том числе через соцсети, предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.