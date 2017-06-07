В Москве согласовали митинг против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова
Власти Москвы согласовали митинг против коррупции 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.
«Мы сейчас будем встречаться с организаторами, передадим им официальный документ о согласовании данного мероприятия», — сказал чиновник.
Он добавил, что заявители шествия и митинга согласились с предложением мэрии перенести акцию с центральных улиц на проспект Академика Сахарова и провести ее с 13:30 до 16:00.
При этом директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил в твиттере, что согласования «на руках пока нет».
ÐÑ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÐµÐ´ÐµÐ¼ Ð½Ð° ÑÐ¸Ð½Ð°Ð»ÑÐ½ÑÑ Ð²ÑÑÑÐµÑÑ Ñ Ð¼ÑÑÐ¸ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾ ÑÐ¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¸ÑÐ¸Ð½Ð³Ð° 12 Ð¸ÑÐ½Ñ.— Ð ÑÐ±Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½ (@rrubanov) June 7, 2017
Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.
По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны. Мероприятие уже согласовали в Тюмени и Нижнем Тагиле.