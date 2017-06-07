Трамп выбрал кандидата на пост главы ФБР

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть на пост нового директора ФБР юриста Кристофера Рэя. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Трамп назвал Рэя «человеком с безупречной репутацией».

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017

Известно, что Кристофер Рэй работал помощником генпрокурора США во времена администрации президента Джорджа Буша.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот, по мнению главы государства, «не может эффективно руководить бюро». Коми вел расследование против Трампа и его сотрудников на предмет предполагаемых «связей с Россией». Эти связи опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что увольнение Джеймса Коми никак не связано с расследованием «российских связей» президента Дональда Трампа. По словам Пенса, «директор Коми утратил доверие американского народа».