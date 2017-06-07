В Иране убиты все нападавшие на парламент страны

Полиция Ирана убила четырех нападавших на парламент страны, передает агентство Tasnim. По информации агентства IRIB, служба безопасности проверяет здание на наличие бомб.

Министр внутренних дел Ирана Хуссейн Зольфакари рассказал, нападавшие попали в парламент, переодевшись в женские платья. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Глава иранского департамента скорой помощи уточнил, что в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

Ранее в среду неизвестные напали на парламент и мавзолей имама Хомейни. Сообщалось, что один из нападавших подорвал себя около парламента, а два других около мавзолея. Власти Ирана отмечают, что им удалось предотвратить еще одну атаку.