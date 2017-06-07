Transparency обнаружила у Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке

Российское отделение Transparency International обнаружило у депутата Государственной думы Натальи Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке.

Как удалось выяснить Transparency, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова (по неофициальным данным, Дубровская — девичья фамилия Поклонской — ред.). Отмечается, что дата и место рождения Дубровской, на которую зарегистрирована квартира, и Поклонской совпадают.

«Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год», — говорится на сайте Transparency International.

В связи с этим организация отправила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину и в Администрацию президента России с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе Поклонской.

«Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы», — отметили в Transparency.

Кроме того, организация выяснила, что Поклонская пользуется служебной квартирой в Симферополе, хотя уже не занимает должность прокурора Крыма. Обращение проверить законность использования депутатом прокурорской служебной квартиры было направлено Генпрокурору Юрию Чайке.

Напомним, ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia. В ответ заместитель гендиректора организации Илья Шуманов написал в фейсбуке, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации поступят аналогично.

Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. До этого она в течение двух лет занимала должность прокурора Крыма.

Вера Юрченко