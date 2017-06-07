Мэрия Москвы ввела ограничения для митинга 12 июня

Власти Москвы запретили организаторам митинга 12 мая устанавливать экраны на проспекте Сахарова. Об этом «Новой газете» сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Он подтвердил, что городская администрация согласовала проведение мероприятия на проспекте Сахарова.

«В мэрии включили режим цензуры — звук не дадим, экраны нельзя. Спрашивали о том, что мы собираемся на них показывать», — рассказал Рубанов.

По его слом, чиновники не стали объяснять, с чем связан запрет на установку экранов. Тем не менее, глава ФБК заявил, что 12 июня на проспекте Сахарова будут установлены сцена, экраны и звуковая аппаратура.

«А если нам будут препятствовать, то люди пойдут не на Сахарова, а куда захотят. Например, на Тверскую», — добавил он.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны. Мероприятие уже согласовали в Тюмени и Нижнем Тагиле.