Новая газета

Мэрия Москвы ввела ограничения для митинга 12 июня

Политика

Вера Юрченкокорреспондент

Власти Москвы запретили организаторам митинга 12 мая устанавливать экраны на проспекте Сахарова. Об этом «Новой газете» сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Он подтвердил, что городская администрация согласовала проведение мероприятия на проспекте Сахарова.

«В мэрии включили режим цензуры — звук не дадим, экраны нельзя. Спрашивали о том, что мы собираемся на них показывать», — рассказал Рубанов.

По его слом, чиновники не стали объяснять, с чем связан запрет на установку экранов. Тем не менее, глава ФБК заявил, что 12 июня на проспекте Сахарова будут установлены сцена, экраны и звуковая аппаратура.

«А если нам будут препятствовать, то люди пойдут не на Сахарова, а куда захотят. Например, на Тверскую», — добавил он.

Напомним, 29 мая Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции 12 июня в Москве. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд. Однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города.

По словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны. Мероприятие уже согласовали в Тюмени и Нижнем Тагиле.

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